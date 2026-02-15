フィギュアスケート女子シングルに臨む坂本花織選手が14日、練習後の取材に応じました。13日は男子シングルフリースケーティングが行われ、坂本選手も男子選手を応援。銀メダルの鍵山優真選手、銅メダルの佐藤駿選手と祝福のハグ。感極まった様子をみせており、「昨日の男子を見て、本当にみんなが必死に頑張って戦っている姿を見て、いよいよ自分の出番が近づいてきたなという感覚になってきました」と振り返りました。一方、男子