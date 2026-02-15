ミラノ・コルティナオリンピックです。【映像】3つのメダルを獲得した二階堂蓮選手スキージャンプ男子ラージヒル。二階堂蓮選手が悔しい銀メダル獲得となりました。今大会ここまで2つの銅メダルを獲得している二階堂蓮。1回目でヒルサイズに迫る大ジャンプを見せ、トップに立ちます。この種目日本勢28年ぶりの金メダルへ、運命の2回目。トップのラインまでは僅かに及ばず、悔しい銀メダル。それでも、自身初の大舞