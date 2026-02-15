新巻きザケを背負う市立釜石小の児童＝2025年12月、岩手県釜石市岩手県沿岸で、サケを丸ごと塩漬けにして干した伝統的な保存食・新巻きザケの存続が課題になっている。全国有数だった岩手の漁獲量は激減。「地域の食文化を絶やすまい」と岩手大特任専門職員の斎藤孝信さん（64）が学校などで加工の体験教室を開き、次世代への継承を試みている。（共同通信＝瀬田純平）新巻きザケは冬に作られる。鮮魚店の店頭に、口から縄を通