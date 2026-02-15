◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日ショートトラック（2026年2月14日ミラノ・アイススケートアリーナ）ショートトラックの男子1500メートル準決勝が14日（日本時間15日）に行われ、日本男子エースの宮田将吾（日本通運）はペナルティーにより失格となった。序盤は最後方から展開をうかがい、少しずつ順位を上げていく。狙い通りのレース運びを見せ、最後は2位でフィニッシュ。だが、終盤にカーブで中国の選手と接触し、