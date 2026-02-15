ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で銅メダルを獲得した佐藤駿が１４日（日本時間１５日）、自身のインスタグラムに新規投稿。日下匡力コーチとの２ショット写真を１枚目にアップし、感謝の思いを伝えた。「たくさんの声援をありがとうございました！初めてのオリンピックものすごく緊張しましたが見てくださった皆様の応援がとても力になりました。団体戦、個人戦をこのミラノで滑ることができ幸せに思います」