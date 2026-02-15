大阪・ミナミの道頓堀で、若い男性3人が男に次々と刃物で刺され、17歳の少年が死亡しました。男は現在も逃走中です。【映像】現場付近の様子きのう午後11時55分すぎ、大阪市中央区心斎橋筋のビルの1階で、「人が刺された」と警察に通報がありました。警察によりますと、若い男性3人が20代とみられる男に次々と刃物で刺され、このうち奈良県田原本町の鎌田隆之亮さん（17）が死亡しました。男はその場から立ち去り現在も逃走