ロッテの宮粼颯が14日のDeNAとの練習試合で、移籍後初めて実戦登板を果たした。9−2の9回に登板した宮粼颯は、先頭の益子京右を2ボールから3球目のストレートで遊ゴロに打ち取ると、続く勝又温史を初球のストレートで遊ゴロに仕留め、わずか4球で2アウトとする。宮下朝陽も1ボール1ストライクから3球目のカットボールで右飛と、危なげなく3人で試合を締めた。移籍後初めてとなる実戦登板で、まずはきっちりと“0