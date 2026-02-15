買ったはいいけど、結局あまり着回せない……。そんな服が増えがちの人もいるのでは？ 毎日の服選びで頼りになるのは、気負わず着られる一着かも。そこで今回は、1,000円台で手に入る【しまむら】のアイテムをピックアップ。しまラーの@aiii__13kさんも「着回しが沢山できる万能アイテム」と太鼓判。ベーシックを軸にしながら、さりげないポイントやカラーで無難見えを回避できそうだから、ぜひ次のしまパトでチ