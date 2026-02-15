ザ・ドリフターズの加藤茶の妻でタレント・加藤綾菜が13日、自身のインスタグラムを更新。仲良し“ヒゲ"2ショットを公開した。 【写真】燕尾服にヒゲ！ヒゲダンスがなつかしい 「『それSnow Manにやらせて下さい』に特別ゲストとしてカトちゃんと出演させて頂きました」と投稿。「カトちゃんと、ヒゲダンスしたりフルーツ剣刺ししたり...楽しかったです」と振り返り、つけヒゲに燕尾服姿の2ショット写真を掲載。