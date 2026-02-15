商品をリュックに入れているのを見た──。商業施設で私服警備員として勤務していた男性が、一人の買い物客を「万引き犯だ」と虚偽の通報をした。男性は虚偽告訴の罪に問われ、大阪地裁は2月3日、懲役1年6カ月（求刑：同じ）、執行猶予3年を言い渡した。発端は警備中の勘違いだった。しかし、その後、誤りを認めるどころか警察に通報し、疑いを強めるための偽装工作までしていたという。その手口は、発覚も時間の問題と思われるほ