“平成のテロリスト”村上和成がこのほど、都内の中華料理店でプロレスマスコミを集め新年会を開催した。集まった記者に昨年末に勝手に発売し大好評だった「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）平井丈雅代表の「Ｔシャツ」着用を強制した村上。新日本プロレス「魔界倶楽部」で共闘した安田忠夫さん（享年６２）との秘話などを明かし、自身のプロレスへの熱い思いを激白した。新年会には、時間差で平井氏を招いていた村