俳優の三浦誠己が、2026年秋放送開始のNHK連続テレビ小説『ブラッサム』に出演することが13日、発表された。石橋静河が主演を務める同作で、三浦はヒロイン・葉野珠の父・清治の弟、葉野清重を演じる。連続テレビ小説への出演は『ブギウギ』以来3年ぶりとなる。【写真多数】ヒロイン家族が決定！豪華キャストがズラリ…『ブラッサム』は、明治・大正・昭和を生きた作家・宇野千代をモデルにした物語。明治30年（1897年）に山口