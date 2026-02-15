先週は積雪の影響により、東京・京都競馬が開催中止という異例の事態に見舞われた。これに伴い、WIN5は発売取りやめとなり、2月1日から繰り越されていた約5億3900万円のキャリーオーバーは、そのまま今週へと持ち越しとなった。仕切り直しとなる今週のダブル重賞は、一体どんな結末を迎えるだろうか。【共同通信杯・G?】2月15日、東京競馬場で3歳馬による重賞、共同通信杯・G?が行われる。過去の勝ち馬にはエフフォーリアやジャス