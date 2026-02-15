安全保障の国際会議に出席するためドイツ・ミュンヘンを訪問した小泉防衛相は14日、「日本の防衛政策を効果的に発信することができた」と成果を強調した。ドイツで開かれた「ミュンヘン安全保障会議」に出席し、各国の国防相らと会談を重ねた小泉防衛相は、現地で記者会見を開いた。会見で小泉防衛相は、「安全保障会議への参加を通じ、日本の防衛政策を効果的に発信することができた。また、欧州大西洋とインド太平洋の安全保障は