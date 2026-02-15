吉田の的確な解説も好評を得ている(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪現地2月14日に行われたカーリング女子は世界ランク5位の日本代表（フォルティウス）が同1位のスイス代表に7対5で逆転勝ちの大金星。今大会初の白星をもぎ取った。【写真】めちゃくちゃ可愛いと、雰囲気がらりが評判の吉田の解説者ショット1次リーグは2連敗スタート、ここから巻き返したいフォルティウスは第1エンド、スイスに2点を先取されたが、後攻と