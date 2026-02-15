百年構想リーグ地域リーグ第2節町田 2（2(4PK2)2）2 水戸14:03キックオフ 町田GIONスタジアム 入場者数 10,442人試合データリンクはこちら優勝候補のホーム開幕戦と前節は戸惑いを隠せなかった昇格組の対戦は、始まってみると両チームのプロパティが何も関係ないことが明らかになった。試合開始早々から水戸の鋭い出足に、ACLの疲労の色が見える町田は受け身に回ってしまった。それでも39分、CKからの展開で相馬勇紀のクロスをエ