2024年ナ・リーグのサイ・ヤング賞投手で、メジャー16年目のベテラン、ブレーブスのクリス・セール投手（36）が、ストライク、ボールの判定を機械が行う「ABSシステム」（ロボット審判）について言及し、「自分は絶対にチャレンジしない」と明言した。スポーツ専門サイト「フォックス・スポーツ」電子版が14日（日本時間15日）に報じた。今季からMLBでは、投球のストライク、ボール判定に異議を唱える際、投手や捕手、打者が帽