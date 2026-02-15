2024年元日に発生した能登半島地震では、被災地の多くが長期間にわたって孤立し、「陸の孤島」と化した。交通や通信が高度に発達した現代日本で、なぜ救助や支援は思うように届かなかったのか。能登半島地震で明らかになった教訓を、今後高い確率で発生が予測される「首都直下地震」にどう生かすべきか。専門家の知見をもとに、いま私たちが知っておくべき現実と備えを解説する。※本稿は、京都大学名誉教授の鎌田浩毅『日本史を地