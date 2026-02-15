ドイツで開催中の「第76回ベルリン国際映画祭」で現地時間13日、フォーラム部門に出品された日本の映画『チルド（英題：AnyMart）』が上映された。ワールドプレミアとなった上映後の舞台あいさつには岩崎裕介監督が登壇。ドイツ語で観客に感謝の言葉を述べた後、英語でも「この作品について皆さんの前で話せる機会を得られてとてもうれしい」とあいさつした。【動画】映画『チルド』ティザー特報本作は、2022年に設立された映