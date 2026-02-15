俳優の内田理央さんは2月14日、自身のInstagramを更新。バレンタインコーデを披露しました。【写真】内田理央、バレンタインコーデ！「ピンクコーデめっちゃ可愛いです」内田さんは「はっぴーばれんたいん！ こないだまなみんとバレンタインコーデでデートしたんだ 激かわなハンカチ頂いて感激！」とつづり、7枚の写真を投稿。ピンクのニットに花柄のデニムを合わせた“バレンタインコーデ”を披露しています。内田さんは「そんな