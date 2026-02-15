“賢い保管”で来シーズンのドライブを安全に！タイヤを保管する際、まず確認すべきは「ホイールが付いているか、いないか」という点です。これによって、理想的な置き方は真逆になります。ホイールが組み込まれた状態で保管する場合は、「横置き（平積み）」が推奨されます。ホイール付きのタイヤは重量があるため、縦に置くと接地部分に過度な荷重が集中し、タイヤが楕円状に変形してしまうリスクがあるからです。横に寝かせ