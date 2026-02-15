3月6日から開幕するWBC 2026。こちらをスマホやテレビで観戦するにはネトフリこと、Netflixへの加入がマスト！そんな中、通信キャリアはネトフリ加入の独自キャンペーンを大開催中。オトクなキャリア契約加入術を紹介します！【画像】各キャリアのネトフリキャンペーン＊＊＊【ネトフリの契約はキャリア一択です！】いよいよ3月6日に開幕が迫った野球の世界大会、WBC 2026。今大会はネトフリことNetflixでの独占配信となり、