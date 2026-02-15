神社やお寺で部屋によって高さが違う面白い理由とは？ 床の高さで人と神仏の位がわかる 建物の床が平らなのは万国共通です。人類はもともと四足歩行でしたから、直立した今も岩場や斜面を歩くのは得意ではありません。だからこそ人間はフラットな道をつくり、フラットな面を重ねた階段を考えたといえます。ましてや休息の場である住まいの床を平らにするのは当然でした。 しかし日本の床はただ平らなだけでなく、３段階の高さを