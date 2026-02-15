関西と違う！関東式の結納で必要な9つの贈り物とは？ 両家を結ぶ大切な儀式「結納」 結納は婚約のしるしとして両家で贈り物を取り交わす儀式です。地方によって異なります。 《関東式の結納（9品目）》❶目録結納品の明細。品名や数を記したもの❷長熨斗アワビをのしたもの。不老長寿の意味❸金包結納金。男性からは「御帯料」「御帯地料」❹勝男武士かつお節。元気な子どもを産み育てる❺ 寿留