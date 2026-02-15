◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日フィギュアスケート男子フリー（2026年2月13日ミラノ・アイススケートアリーナ）日本スケート連盟が15日までに公式インスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ冬季五輪の舞台裏を公開した。「ごほうびのお寿司」と題し投稿された動画にはフィギュアスケート男子で2大会連続銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と初出場で銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービ