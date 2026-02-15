モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が14日、自身のインスタグラムを更新。「TGRTEAMWedsSportBANDOH」のブルーの夏コス姿を披露した。「オートメッセ2日目ありがとうございました今日は朝からお客さんの熱気がすごかったですね！ステージも盛り上げてくれて嬉しいですウェッズブースでは新作ホイールもたくさん展示してあるので是非是非チェックしてください」と、インテックス大阪（大阪国際