タレントの重盛さと美（37）が15日までに自身のインスタグラムを更新。“チョコレート・コーデ”を披露した。「いる？」とつづり、チョコレートの絵文字とともにチョコ色のキャップ＆ハート模様の入ったトップスでチョコをくわえている写真などをアップした。この投稿にフォロワーらからは「今日もかわい過ぎる！」「最高のバレンタインです！」「ええ、可愛すぎる。綺麗すぎる。鏡で見せてくるスタイルずるい！！！美脚すぎ