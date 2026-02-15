「NBAオールスター2026」のオールスターウィークエンド2日目となった2月15日（現地時間14日）、注目イベントである「State Farm 3ポイントコンテスト」が開催された。 出場選手は、コン・カニップル（シャーロット・ホーネッツ）、ドノバン・ミッチェル（クリーブランド・キャバリアーズ）、ジャマール・マレー（デンバー・ナゲッツ）、ノー