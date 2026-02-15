◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール1日目（14日、沖縄・那覇）ドラフト5位の小濱佑斗選手は沖縄出身。地元で開催される沖縄キャンプに参加することができて「うれしい」などと語りました。「ジャイアンツのユニホームを着た自分の姿を見たいという声がたくさんあったので、期待に応えられてうれしく思っています。キャベッジ選手がホームラン打ったときに指笛が鳴って、『地元だな』ってなんか安心しました」この沖縄キャンプ