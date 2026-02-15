◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ アメリカ7-4日本(大会9日目/現地14日)カーリング女子予選リーグ第4戦に臨んだ日本代表は、アメリカに4-7で敗れ、通算成績を1勝3敗としました。試合は終盤まで接戦が続く展開となりましたが、第8エンドに痛恨の3点スチールを許し、リードを広げられます。午前に行われたスイス戦の勢いそのままに連勝を狙いましたが、一転して痛い敗戦となりました。試合を終え