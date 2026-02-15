「ミラノ・コルティナ五輪・ノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒル・決勝」（１４日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）五輪初出場でノーマルヒル銅メダリストの二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝が今大会３つ目のメダルとなる銀メダルを獲得した。１本目でヒルサイズに迫る１４０メートルのビッグジャンプでトップに立ったが、２本目で１４１・５メートルを飛んだプレブツ（スロベニア）に逆転を許した。競技後、元世