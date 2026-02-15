JOCスタッフとして現地入りミラノ・コルティナ五輪のスピードスケートでは、女子1000メートルで高木美帆が銅メダルを獲得。後半戦にかけて競技が本格化し、14日（日本時間15日）には女子団体パシュート準々決勝で2大会ぶりの金メダル獲得へ、好発進を決めた。さらなるメダル獲得も期待されるスピードスケートにおいて、日本が誇るレジェンドといえば、5度の冬季五輪に出場した岡崎朋美さん（54）だ。日本オリンピック委員会（JOC