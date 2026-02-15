ドジャース・佐々木朗希投手（２４）がキャンプ２日目の１４日（日本時間１５日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャッチボールや守備練習などで汗を流した。メジャー１年目だった昨季は、５月途中から右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。９月にはチーム事情もあって中継ぎでメジャーに復帰すると、ポストシーズンでは抑えを託されるなど、大車輪の活躍を見せて、ワールドシリーズ制覇に貢献した。ＷＢＣには出場