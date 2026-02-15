佐藤駿が銅メダル…本人以上に喜ぶ人影ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが13日（日本時間14日）に行われ、佐藤駿（エームサービス・明大）が274.90点で銅メダルを獲得した。ここで本人以上に大喜びしていた人物が日本でも話題となっている。SNS上でバズったのは、佐藤を指導する日下匡力コーチの喜びようだ。競技終了後、客席に向かって大きく拳を突き上げたり、飛び跳ねるようにリンクサイドを駆け抜け