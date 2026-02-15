ドジャース・山本由伸投手（２７）がバッテリー組キャンプ２日目の１４日（日本時間１５日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャッチボールなどを行った。キャンプ初日だった前日１３日（同１４日）は、いきなりライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板。最速９４マイル（約１５１キロ）を計測し、打者のバットをへし折るなど、ＷＢＣで大戦の可能性もある韓国代表の金慧成、米国代表のスミスと計５打席で対戦し、右前安打、