菊井悠介が古巣対決で2得点を決めた元日本代表DF槙野智章監督が率いるJ2の藤枝は2月14日、明治安田百年構想リーグ第2節でホームでJ3松本山雅FCと対戦し、2-0の勝利を収めた。38歳の新人・槙野監督にとって就任2戦目で初勝利となったが、試合前のミーティング映像が話題となっている。藤枝は後半15分、左サイドでフリーキック（FK）を獲得すると、今季松本から加入したMF菊井悠介が右足を一閃。GKの前でワンバウンドしたボール