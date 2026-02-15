さらば「護衛艦隊」60年以上の歴史に幕 「水上艦隊」新編の衝撃海上自衛隊は現在、いずも型護衛艦へのF-35Bステルス戦闘機の運用能力を付与するための改修や、海自最大の戦闘艦となるイージス・システム搭載艦の建造、艦載型スタンドオフミサイルの導入などを進めている最中ですが、そのようななか、創設以来となる大改編が2026年3月を目途に行われます。【新たな組織図です】「水上戦群」に「哨戒防備群」？ 新たな部隊名ズラリ