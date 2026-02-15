ベッドサイドでタブレットを使う際、ずっと持っていると手が疲れてしまいますよね。スタンドを使うにしても、固定する場所が無いと困ってしまいます…。そんな悩みを解消してくれるスタンドをダイソーで発見！土台が広めに作られていて、ベッドの隙間などに挿し込んで使えるのが便利。寝転がって快適に動画鑑賞できますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スチール製タブレットスタンド（固定スタンドタイプ）価格：￥55