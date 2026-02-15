ダイソーでは毎日使いに便利な食器がプチプラで手に入ります。今回ご紹介するのは、ごはんにも麺にも使えて、用途を選ばず活躍してくれるステンレス茶碗。温かい料理は温かいまま、冷たい料理は冷たいまま、でも器は持ちやすくが叶う優秀食器です。さまざまな料理と相性が良く、軽量で丈夫な作りも魅力です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：2重ステンレス茶碗（14.7cm）価格：￥220（税込）サイズ（約）：直径14.7cm販売