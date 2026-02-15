料理の仕上げで、ほんの少しだけ薬味を刻みたい…そんな場面で役立つダイソーのキッチングッズをご紹介します！下準備から仕上げまで、余計な工程を増やさずに済むのは、忙しい日ほどありがたいポイント。洗い物を増やさず、調理の流れも止めず手早く用意できるので、毎日の食事づくりが少しラクになります♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キッチンバサミ（5枚刃）価格：￥330（税込）カラー展開：黒、モカ販売ショップ