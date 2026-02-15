ダイソーのコスメコーナーを歩いていると、思わず足を止めてしまう「違和感たっぷり」のアイテムに遭遇しました。一見すると、どこにでもある至って普通のメイクパフ。しかし、実際に手に取ってみるとその正体に驚愕！SNSでも見かけるような「あのツール」が登場していました。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ビッグパフ価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480716053脳がバグるサイズ感！？スマホ