心身を芯からほぐしてくれる温泉だけでなく、美味しいものをたらふく食べるのも旅の醍醐味。海の幸、山の幸、地物素材の旬を味わい尽くして五感が記憶する旅の思い出を作りましょう。今回は、料理も美肌の湯も堪能できる温泉宿をご紹介します。【仙石原温泉】月ごとに変わる懐石料理は旬を最大限に引き出した逸品『仙郷楼（せんきょうろう）』著名人も愛した老舗旅館で眺望と白濁の“美肌の湯”に興じる『仙郷楼（せんきょうろう）