病気などで髪を失った人に、長く伸ばした髪を寄付する「ヘアドネーション」。先週、札幌市内の小学生が３年間伸ばした髪を切りました。諦めずに挑戦した８歳の男の子。そこにはある思いがありました。 乾かすのに5分以上…幼稚園のころから伸ばした髪 腰に届きそうなほど長く伸びた髪。乾かすのに５分以上かかります。（母恵里さん）「女の子のお母さんは毎日やってるのすごくない？」（齋藤海李くん）「ママのお母さ