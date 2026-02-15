俳優の本田翼さんは2月12日、自身のInstagramを更新。美脚が映える黒タイツ姿を披露しました。【写真】本田翼の美脚ショット「めちゃくちゃ可愛すぎる」本田さんは「GAP.柔らかい素材のスウェットは長いシーズン着られそうだし、ギンガムチェックのセットアップはシルエットがとっても綺麗」とつづり、10枚の写真を載せています。Gapのアイテムを使ったさまざまなコーデを披露。1、2枚目は黒タイツをはいた美脚が映える姿です。