ミラノ・コルティナオリンピックは１４日、各地で競技が行われた。カーリング女子日本代表のフォルティウスは１４日、１次リーグで米国に４―７で敗れ、通算１勝３敗となった。日本は第２エンドに１点を先行し接戦としていたものの、第８エンドに不利な先攻で得点するスチールを相手に許し３点を失った。スキップの吉村紗也香は「できることを積み重ね、みんなでショットをつないでいけば、必ず結果はついてくると信じてや