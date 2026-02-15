アイスホッケー女子準々決勝でドイツを下し、喜ぶカナダのGKエメランス・マッシュマイヤー＝14日、ミラノ（AP＝共同）14日のアイスホッケー女子準々決勝は前回覇者のカナダがドイツに5―1、スイスがフィンランドに1―0で勝って16日の準決勝へ進んだ。男子は1次リーグB組でフィンランドがイタリアに11―0で大勝し、スロバキアに次ぐ同組2位となった。C組の米国はデンマークを6―3で下して2戦2勝。（共同）