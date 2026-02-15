大相撲・立浪部屋のインスタグラムが１５日、新規投稿され、Ｍ−１連覇を果たした令和ロマンの高比良くるまが訪問。横綱豊昇龍に投げられるシーンを公開した。「横綱豊昇龍が去年のＭ−１でご一緒させて頂いた令和ロマンのくるまさんが、稽古見学に来てくださいました。くるまさん、ありがとうございました」と紹介され、稽古場での集合写真に加え、くるまが豊昇龍に投げられる瞬間も激写して公開。まさかのシーンにファンも大