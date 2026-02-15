きょう15日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（後0：55〜1：55）は、放送開始55周年を記念した1時間スペシャルとなる。【写真多数】『新婚さんいらっしゃい！』木村多江が登場夫とのなれそめを明かす番組MCの藤井隆と井上咲楽が、ゲストに木村多江を迎えて鎌倉の開運パワースポットをめぐる。さらに、番組史に残る伝説の新婚さんを5組紹介する。１組目は2014年6月出場、大阪府大阪市に住む当時72歳