人生で成功する人の特徴はなにか。元世界卓球日本選手団監督でヘアケアメーカー・スヴェンソンの児玉圭司会長は「何事においても自分で考えながら行動して失敗や間違いを重ねることが大事だ」という――。※本稿は、児玉圭司『無駄がない努力』（日刊現代）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／baona※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／baona■高い成果を出す人が頭の中で考えていること仕事をしていると、「な