定年後も働き続けたいと考える人が増える中、「収入を優先して週5日フルタイムで働くか」「体力や時間を重視して週3日パートにするか」で悩むケースは少なくありません。特に気になるのが、働き方による年収差と年金への影響です。年収で50万円以上の差が出る場合、年金はどの程度減ってしまうのでしょうか。 本記事では、在職老齢年金の仕組みを踏まえながら、定年後の働き方と年金の関係を分かりやすく解説しま